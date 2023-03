Mac-Apps: Blender, MacStammbaum und Raycast mit neuen Funktionen

Wichtigste Neuerung sind deutliche Verbesserungen bei der Darstellung von Haaren. Zudem nutzt Blender auf dem Mac nun an weitere Stellen Apples Metal-Architektur und sollte entsprechend mit deutlichen Performance-Zugewinnen auftreten. Wir empfehlen euch das Sichten der umfangreichen Update-Notizen, in der sich fast alle neuen Funktionen mit kurzen Demo-Videos vorstellen.

Trotz des unscheinbaren Sprungs in der Versionsnummer ist Blender 3.5 ein so großes Update, dass die für den Einsatz auf Apple-Prozessoren optimierte Anwendung eine eigene Übersichtsseite zum Update und eine begleitende Videovorstellung freigegeben hat.

Die auch in einer Mac-Ausgabe erhältliche 3D-Applikation Blender, die für Hobby-Familienforscher entwickelte Mac-Applikation MacStammbaum und der moderne App-Launcher Raycast sind in neuen Versionen erschienen, die alle auch funktionale Neuerungen mitbringen und sich nicht auf den üblichen Fehlerbehebungen und Performanceverbesserungen ausruhen.

Insert

You are going to send email to