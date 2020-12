Mac-App „Union“ kombiniert mehrere Bilder schnell

Die Mac-Applikation Union kann aus mehreren, per Drag-and-Drop übergebenen Grafik-Dateien eine einzelne machen – mehr nicht. Ein Feature, das für sich betrachtet erst mal irritiert, aber durchaus seine Berechtigung haben kann.

Union startet mit einer leeren Ablage.

Vielleicht wollt ihr gerade einen Garantiefall gelten machen und habt dafür extra drei Fotos geknipst, die diesen ganz deutlich darstellen, könnt im Formular des Herstellers aber nur eine Datei anhängen.

Vielleicht wollt ihr in eurem Lieblings-Online-Forum einen schnellen Vorher-Nachher-Vergleich veröffentlichen und benötigt die beiden Fotos des Katzen-Nachwuchses genau nebeneinander. Oder, oder, oder.

Ohne Bildbearbeitung flink zum Ergebnis

Hier kann die Menüleisten-App Union weiterhelfen, die in den gezeichneten Situationen bereitsteht und unbedarften Anwendern, so den Abstecher in eine der häufig überladenen Bildbearbeitungen erspart.

Hier werden Bilder gesammelt…

Läuft Union bereits, bietet die App ein Icon in der Mac-Menüleiste an, das auf Mausklick einen Ablagebereich anbietet, in den ihr eure Grafiken werfen könnt. Der anschließende Mausklick auf das links oben im Fenster platzierte Auge erstellt dann eine neue PNG-Grafik, die alle von euch gewählten Bild-Dateien nebeneinander anzeigt und den Hintergrund in schlichtem Grau hält, wenn ungleich große Grafiken ausgewählt wurden.

Endresultat öffnet in Vorschau

Union öffnet das Endresultat dabei automatisch in Apples Vorschau-App und gestattet hier die direkte Weiterbearbeitung. Also etwa das Setzen von Anmerkungen und Pfeilen.

…und in einer PNG-Grafik kombiniert.

Union wird komplett kostenlos angeboten ist lediglich 4MB klein und besitzt weder Einstellungen noch zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten. Entweder die App bietet sich für euren spezifischen Fall als nützlicher Helfer an, oder ihr macht einfach einen großen Bogen um den 2019 gestarteten Download und setzt weiterhin auf Affinity Photo, Acorn und Co.