Freie Mac-App Stellarium zeigt euch den Sternenhimmel

Grundsätzlich empfehlen wir Einsteigern einen Blick auf das eingebettete YouTube-Video zu werfen, das durch die ersten Schritte mit Stellarium führt und euch hier so lange an die Hand nehmen kann, bis ihr euch in der kostenfreien Open-Source-Applikation zu Hause fühlt.

Für Anfänger wichtig zu wissen: die Anwendung startet mit einer zum Teil versteckten Benutzeroberfläche. Die Bedienelemente könnt ihr dauerhaft einblenden, indem ihr mit eurem Mauszeiger die Ecke links unten ansteuert und die beiden Werkzeugleisten am linken und am unteren Bildschirmrand mit jeweils einem Mausklick fixiert, anschließend bleiben diese im Bild und werden nicht mehr automatisch ausgeblendet.

Doch egal ob Intel oder Apple, beide Ausgaben der jüngst veröffentlichten Stellarium-Version 0.22.0 richten sich an Hobby-Astronomen, Sterngucker und Fotografen, die gerne schon vor dem nächtlichen Ausflug auf das Feld wissen wollen, mit welchen Objekten am Sternenhimmel zu rechnen ist und wo genau diese ausgemacht werden können.

Die kostenfreie Desktop-Applikation Stellarium ist seit wenigen Tagen nicht nur in einer neuen Version verfügbar, der für Windows, Mac und Linux erhältliche Download bietet auch eine gesonderte Version für den Einsatz auf Macs mit Apple-Prozessoren an.

