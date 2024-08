Mac-App „Stapler“ öffnet Dokumente und Apps projektbasiert

Die neue Mac-Anwendung Stapler greift ein Konzept auf, das bereits in den frühen 1990er Jahren bekannt war. Unter dem gleichen Namen hat Chris Patterson damals eine Anwendung angeboten, mit deren Hilfe sich mehrere Dokumente zu Projekten zusammenfassen lassen, die bei Bedarf alle gemeinsam geöffnet wurden, und zwar auch dann, wenn dabei unterschiedliche Apps verwendet wurden.

Von dieser Idee inspiriert, bietet der Entwickler Matt Sephton nun seine Neuauflage von „Stapler“ an. Der Name der App hat übrigens nichts mit einem Gabelstapler zu tun, sondern steht für die englische Übersetzung eines Klammerhefters, was die Funktion der Anwendung dann auch gleich ganz gut erklärt.

Für aufgabenbasiertes Arbeiten

Ziel der App ist es, das Arbeiten am Computer aufgabenbasiert zu gestalten, indem mehrere Programme, Dateien und Ordner, die zu einer bestimmten Aufgabe gehören, mit einem einzigen Klick gestartet werden können. Hierfür erstellt man ein sogenanntes „Stapler-Dokument“, in dem dann Verknüpfungen zu den benötigten Anwendungen, Dateien und Ordnern verwaltet werden. Beim Öffnen eines solchen Dokuments werden alle darin enthaltenen Elemente automatisch gestartet.

Für eine optimale Benutzererfahrung sollte die Option „Fenster beim Beenden einer App schließen“ in den Systemeinstellungen deaktiviert sein, dann bleiben die Fenster einer App beim nächsten Start nämlich in ihrer vorherigen Größe und Position geöffnet.

macOS Sonoma wird vorausgesetzt

„Stapler“ setzt seinem Entwickler zufolge auf ein minimalistisches Design ohne unnötige Einstellungen oder Optionen, um die Bedienung so unkompliziert wie möglich zu halten. Technisch basiert die App auf dem Prinzip von macOS-Lesezeichen, die als sichere Verknüpfungen zu Dateien dienen und auch dann funktionsfähig bleiben, wenn die Dateien an einen anderen Ort verschoben werden.

Die Entwicklung auf modernem macOS brächte allerdings auch diverse Herausforderungen mit sich, da Apples Sicherheits- und Sandbox-Beschränkungen oft umständliche Lösungen erforderten. „Stapler“ basiert zum Teil auf relativ neuen Systemfunktionen und setzt daher mindestens macOS Sonoma für den Betrieb voraus.