Jackery hat seine Standard-Powerstations aktualisiert

Jackery hat zwei seiner beliebtesten Powerstation-Modelle überarbeitet. Mit dem Jackery E1000 V2 und dem Jackery E240 V2 präsentieren sich die beiden Standardmodelle aus der Explorerserie mit einer Reihe von technischen Verbesserungen.

Die beiden neuen Geräte lassen sich mit Rabatt über die Webseite des Herstellers vorbestellen und sollen noch bis Monatsende ausgeliefert werden. Im besten Fall dürfen sich die neuen Modelle also direkt im Urlaubseinsatz bewähren.

Jackery E1000 V2 mit LiFePO4 und App

Das Vorgängermodell des Jackery E1000 V2 hatten wir vor zwei Jahren im Test. Das Gerät verfügt über 1.070 Wh Kapazität und 1.500 Watt Leistung und hält neben zwei Schuko-Steckdosen Anschlüsse für USB-C, USB-A und einen 12V-Auto-Stecker bereit.

Gegenüber der alten Version kann das neue Modell allem voran damit punkten, dass der Hersteller jetzt einen robusteren LiFePO4-Akku verbaut und die Möglichkeit zur Bedienung per App integriert hat. Für zusätzliche Akku-Sicherheit hat Jackery seine „ChargeShield 2.0“-Technologie verbaut, die permanent die Temperatur und die Spannung der Batteriezelle überwacht, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Ladegeschwindigkeit und Batteriesicherheit herzustellen. Die Lebensdauer des integrierten Akkus wird mit mindestens 4.000 Ladezyklen angegeben.

Ein neuer Notfall-Schnelllademodus ermöglicht es, den Akku an einer Steckdose in nur 60 Minuten komplett zu laden. Zudem steht ein batterieschonenderer, gewöhnlicher Schnelllademodus zur Verfügung, mit dessen Hilfe man die Powerstation in 100 Minuten komplett füllt.

Kompakt im Format und mit 10,8 Kilogramm Gewicht eignet sich die Jackery E1000 V2 insbesondere für den flexiblen Einsatz im Garten und unterwegs. Der reguläre Preis für die Powerstation liegt bei 999 Euro, zur Produkteinführung wird das Gerät vorübergehend für 849 Euro angeboten.

Jackery E240 V2 als kleine „Strom-Handtasche“

Bei der Jackery E240 V2 handelt es sich um einen „geschrumpften“ Ableger davon, der mit den gleichen technischen Verbesserungen kommt, mit ihrem kleineren Akku aber nur 3,6 Kilogramm schwer ist.

Hier steht ein tragbarer Stromspeicher mit 256 Wh Kapazität zur Verfügung, der über Schuko, USB oder die 12V-Steckdose angeschlossene Geräte mit maximal 600 Watt versorgen kann. Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 299 Euro und im Rahmen der Produkteinführung bezahlt man hier vorübergehend nur 239 Euro.