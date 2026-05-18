Mac-App Simplebanking: Überweisungen jetzt direkt aus der Menüleiste

Erst vor zwei Wochen brachte der Entwickler die App auf Version 1.4 und schon ist das nächste große Update da. Die Mac-App Simplebanking erhält mit Version 1.5 ihr bislang größtes Funktions-Update. Die Anwendung bleibt ihrem Grundprinzip treu und zeigt Kontostand, Umsätze und Finanzüberblick direkt in der Menüleiste an.

Neu ist vor allem Simplesend: Damit lassen sich Überweisungen direkt aus simplebanking heraus starten. Die neue Überweisungsfunktion ist optional und wird einmalig für 15 Euro freigeschaltet. Ein Abo gibt es nicht. Die kostenlose Version von Simplebanking bleibt nach Angaben des Entwicklers unverändert nutzbar und wird durch simplesend nicht eingeschränkt.

Beim Erstellen einer Überweisung können Nutzer Empfänger oder IBAN eingeben, Vorschläge aus bisherigen Buchungen übernehmen, Betrag und Verwendungszweck eintragen und die Zahlung anschließend wie gewohnt per SCA beziehungsweise TAN bei der eigenen Bank bestätigen. Die eigentliche Zahlungsauslösung läuft über den lizenzierten Open-Banking-Anbieter YAXI.

Mehr Überblick bis zum nächsten Gehalt

Auch bei der Auswertung der eigenen Finanzen legt Simplebanking nach. Neben Kontostand, Money Mood und Geldring kommen neue Kennzahlen wie Money Age hinzu. Zudem zeigt die App Prognosen für offene Abbuchungen bis zum nächsten Gehalt, verfügbares Geld bis zum Gehalt und einen täglichen Richtwert an.

Damit soll die App weniger reine Kontostandsanzeige und stärker ein kurzer Lagebericht für den Monat werden. Nutzer sollen schneller erkennen, ob der aktuelle Finanzrahmen entspannt bleibt oder ob größere Abbuchungen noch ausstehen.

Fokus-Modus und mehr Banken

Neu ist außerdem ein Fokus-Modus, der simplebanking ruhiger und aufgeräumter darstellen soll. Dazu kommen bessere Filter, eine semantische Suche und mehr Klarheit in der Umsatzliste. Gerade bei vielen Buchungen dürfte die App damit übersichtlicher werden.

Parallel erweitert Simplebanking die Bankunterstützung. Neu vorbereitet werden unter anderem Banken in Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Großbritannien. Genannt werden etwa Bank Austria, BAWAG, Raiffeisen Bank, ING, Deutsche Bank Italia, Deutsche Bank España, Deutsche Bank Belgium, N26, Revolut, Finom und Viva.com.

Lokale Agenten per MCP und CLI

Für Nutzer, die bereits mit KI-Werkzeugen arbeiten, baut Simplebanking außerdem die Unterstützung für MCP und CLI aus. Ein lokaler Agent kann auf Wunsch Reports erstellen, Ausgaben analysieren, auf Kontostand-Schwellen reagieren oder ein kompaktes „Kontoklima“ vorbereiten.

Die Freigabe soll optional bleiben und bewusst steuerbar sein. Simplebanking 1.5 erweitert die Menüleisten-App damit deutlich, ohne das ursprüngliche Konzept aufzugeben: schneller sehen, was auf dem Konto passiert, schneller handeln und weniger App-Wechsel im Alltag.