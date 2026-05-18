Apple TV als HomeKit-Dashboard: Couch Control verbindet HomeKit und Home Assistant

Mit Couch Control for HomeKit & HA ist eine interessante Apple-TV-App für Smart-Home-Nutzer verfügbar. Die Anwendung macht den Fernseher zur Dashboard-Zentrale für HomeKit und Home Assistant und richtet sich damit an alle, denen Apples Home-App auf dem großen Bildschirm bislang zu wenig bietet.

Die App kostet einmalig 8,99 Euro und ist derzeit nur für Apple TV erhältlich. Vorausgesetzt wird tvOS 18.1 oder neuer. Entwickelt wird Couch Control von Lucas Franz, der die App aktuell auch im HomeKit-Bereich auf Reddit vorstellt und dort Feedback der Community einsammelt.

Der Grundgedanke ist schnell erklärt: Statt einzelne Geräte nur über Siri, Automationen oder die Home-App zu steuern, lassen sich eigene Übersichtsseiten für Räume, Geräte und Sensoren anlegen. HomeKit- und Home-Assistant-Geräte können dabei nebeneinander auf demselben Dashboard sitzen.

Widgets, Kameras und Sensorverläufe

Couch Control arbeitet mit einem 7-Spalten-Raster und frei platzierbaren Widgets. Unterstützt werden unter anderem einfache Gerätekacheln, Sensoranzeigen, Diagramme, Kamerastreams, Medienplayer, Kalender und Wetterdaten. Per langem Druck auf ein Widget öffnet sich das tvOS-Kontextmenü, über das sich etwa Lampen, Prozentwerte oder Farben steuern lassen.

Gerade Home-Assistant-Nutzer könnten von der App profitieren. Kameras lassen sich im Vollbild anzeigen, auf Wunsch auch als Mehrfachansicht mit bis zu neun Streams. Zudem kann Couch Control Sensorverläufe darstellen, etwa für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Stromverbrauch, CO₂-Werte oder andere Home-Assistant-Sensoren.

Lokale Verbindungen statt Cloud-Zwang

Der Entwickler betont den lokalen Ansatz. HomeKit wird über Apples native Schnittstelle auf dem lokalen Netzwerk angesprochen, Home Assistant über WebSocket und Long-Lived Access Token. Laut App-Store-Angaben werden keine Daten erfasst, außerdem gibt es kein Cloud-Konto und keine Telemetrie.

Optisch lässt sich Couch Control stark anpassen. Nutzer können eigene Themes bauen, Farben ändern, Icons auswählen und komplette Seiten exportieren oder importieren. Mit Version 2.2 kamen zuletzt unter anderem neue Diagramm-Widgets, Theme-Import und -Export, Wetter-Widgets sowie weitere Anpassungsmöglichkeiten hinzu.

Ganz fertig wirkt die App nach den ersten Rückmeldungen aus der Community noch nicht. Einzelne Nutzer berichten von Bugs oder wünschen sich eine einfachere Bearbeitung außerhalb der Siri Remote. Der Entwickler arbeitet bereits an einer iPad-Version, die das Erstellen und Teilen von Dashboards künftig erleichtern könnte.