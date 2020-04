Mac-App „Salmon“ will die Dateisuche beschleunigen

Die neue Mac-App Salmon wird von ihrem Entwickler als „Spotlight-Suche für den Finder“ beschrieben und damit ist dann auch schon das Wesentliche gesagt. Salmon will Mac-Nutzern die schnelle und effiziente Suche nach Dateien und Ordnern ermöglichen.

Wenn man gezielt nach einer einzelnen Datei sucht, muss man die umfassenden Suchergebnisse der von Apple in macOS integrierten Spotlight-Suche in der Regel massiv Filtern. Spotlight ist mächtig und liefert einen dementsprechend breiten Fächer an Suchergebnissen. Bei der Arbeit im Finder kann dies allerdings schon auch mal hinderlich sein. Hier setzt Salmon an und organisiert die Dateisuche nach einem schlüssigen Konzept.

Die App präsentiert die Suchergebnisse nach Orten sortiert und priorisiert dabei zunächst das aktuelle Verzeichnis. Dateien und Ordner werden zudem getrennt voneinander angezeigt. Erweiterte Filteroptionen bieten sich durch die Verwendung von Sucherweiterungen wie @kind:jpg für die Suche ausschließlich nach Bildern im JPG-Format oder @last:added für eine nach dem Änderungsdatum sortierte Anzeige.

Unterm Strich bietet Salmon nichts, was sich nicht auch mit Bordmitteln erledigen ließe, die App liefert die gesuchten Dateien allerdings deutlich schneller. Gegen einen kostenlosen Test spricht erstmal nichts, den vom Entwickler angesetzten Preis von 9,37 Euro rechtfertigt die App im aktuellen Zustand unserer Meinung nach jedoch noch nicht. Insbesondere an der Tastatursteuerung für effektives Arbeiten könnte man hier noch feilen. Im Auge darf man die Neuerscheinung allerdings durchaus behalten.