Sehenswerte Netflix-Dokus frei auf YouTube verfügbar

Über den YouTube-Kanal von Netflix USA lassen sich derzeit 34 teils sehenswerte Dokumentationen aus verschiedenen Themenbereichen kostenlos abrufen. Die Inhalte setzen normalerweise ein Netflix-Abo voraus, werden aber um die Wissensvermittlung trotz geschlossener Bildungseinrichtungen zu unterstützen vorübergehend frei angeboten.

Die Inhalte stehen im Original bereit, verfügen teils aber über deutsche Untertitel. Insbesondere die Naturdokumentationen aus der Reihe „Our Planet“ können aber allein schon über ihre Bilder beeindrucken. Weitere Themenbereiche liefern unter anderem die Design-Serie „Abstract“ und einzelne Folgen aus der Reihe „Explained“, in denen jeweils zeitgemäße Themen erläutert werden.

Netflix will mit dieser Aktion besonders auch Lehrer unterstützen. Daher hat der Videodienst neben weiterführenden Erläuterungen auch verschiedenes Lehrmaterial bereitgestellt.

Titelbild: Netflix/WWF

Deezer HiFi drei Monate kostenlos

Wenn ihr euch akustisch auf hohem Niveau verwöhnen wollt, sei an dieser Stelle auch auf die aktuell verfügbare Möglichkeit hingewiesen, Deezer HiFi drei Monate lang kostenlos zu testen. Die normalerweise 19,99 Euro pro Monat teure Option bietet Zugriff auf den Katalog des Musikdienstes in hochauflösender FLAC-Qualität. Die Nutzung ist auf kompatiblen Audiogeräten und darüber hinaus auch per Desktop-App, Web-Player, iOS, Android und Xbox möglich. Ihr müsst nur daran denken, dass das Abo wenn nicht gekündigt nach den drei Testmonaten automatisch zum vollen Preis weiterläuft.