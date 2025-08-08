Mac-App Outpost-Launcher als Drag-and-Drop-Turbo

Eric Mann kommt gefühlt gerade jeden Tag mit einer neuen Mac-Anwendung um die Ecke. Am bekanntesten dürfte die Ende Juli von ihm vorgestellte Backup-Software für iCloud Parachute sein. In der vergangenen Woche hat der Entwickler dann mit Offloader eine Anwendung veröffentlicht, mit der sich die in macOS integrierte Funktion zum Auslagern von Dateien in die iCloud optimieren lässt. Ganz neu hat Mann nun den Outpost Launcher im Programm. Die Drag-and-Drop-Erweiterung soll die Produktivität bei der Arbeit am Mac erhöhen.

Das Konzept von Outpost Launcher sieht vor, dass wichtige Quellen und Ziele per Tastenkürzel in einer schwebenden Palette direkt am Mauszeiger erscheinen. Dies können häufig genutzte Kontakte, Programme, Ordner und individuelle Aktionen sein. Die ständige Verfügbarkeit erspart es Nutzern, unnötig oft zwischen Fenstern zu wechseln oder aufwändig Verzeichnisse zu durchsuchen.

Mit Outpost Launcher lassen sich Dateien, Texte oder Links per Drag & Drop auf vordefinierte Ziele ziehen. Dies können Kontakte, Programme, lokale Ordner, Cloud-Speicherorte, Skripte oder sogenannte Quick Actions sein. Die Palette lässt sich dabei individuell konfigurieren, um auf den jeweiligen Nutzer zugeschnitten häufig genutzte Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

Dateien einsammeln und verschicken

Eine besondere Funktion ist dabei „Cargo Hold“: Nutzer können damit mehrere Dateien zwischenspeichern und später gesammelt an einen Ort verschieben. Auf diese Weise kann man einfach Elemente aus unterschiedlichen Quellen einsammeln, um sie dann gemeinsam zu verschieben oder zu verschicken.

Outpost Launcher könnte insbesondere für Anwender eine Hilfe sein, die regelmäßig Dateien austauschen, sowie für Nutzer, die Skripte und Automatisierungen in ihren Arbeitsalltag einbinden.

Leider bietet der Entwickler keine kostenlose Testversion von Outpost Launcher an. Die App wird zum Festpreis von 3,99 Euro im Mac App Store angeboten.