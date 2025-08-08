ifun.de — Apple News seit 2001. 44 207 Artikel

Günstigstes Router-Modell in der Produktlinie

Netgear stellt Orbi-370-Serie mit WLAN-7 vor
Netgear hat sein Angebot an Mesh-WLAN-Systemen um die Orbi-370-Reihe erweitert. Die neue Serie richtet sich dem Hersteller zufolge an Haushalte mit mittleren Leistungsanforderungen und wird zu einem niedrigeren Einstiegspreis angeboten als die bereits etablierten Mesh-Systeme von Netgear.

Die Orbi-370-Geräte setzen auf WiFi 7 und unterstützen Übertragungsraten von bis zu 3,6 Gbit/s. Zusätzliche Abdeckung kann durch weitere Satellitenmodule ergänzt werden. Auf Basis von Multi-Link-Operation (MLO) werden die 2,4- und 5-GHz-Bänder gleichzeitig genutzt, um Latenzen zu verringern und die Leistung und Stabilität der Verbindungen zu erhöhen.

Netgear Orbi 370

Ein 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschluss soll sicherstellen, dass die Verbindung zum Modem des Internetanbieters auch bei der Nutzung von Multi-Gigabit-Tarifen nicht zum Flaschenhals wird. Router und Satelliten verfügen zudem über 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, die wahlweise für kabelgebundene Endgeräte oder für die Verbindung untereinander eingesetzt werden können.

Maximal 3,6 GBit/s und 360 Quadratmeter

Im Vergleich zu den anderen Systemen aus dem Orbi-Mesh-Programm von Netgear rangiert die Neuvorstellung im unteren Bereich. Laut Hersteller ist hier eine WLAN-Abdeckung bis zu 360 Quadratmetern für bis zu 70 Geräte bei maximalem Datendurchsatz von 3,6 Gbit/s möglich. Netgear hat insgesamt vier verschiedene Orbi-Mesh-Produktlinien im Programm. Das Topmodell erlaubt bis zu 200 Geräte auf bis zu 660 Quadratmetern und unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 27 Gbit/s.

Netgear Orbi Mesh Vergleich

Zum Zeitpunkt unserer Veröffentlichung lassen sich die neuen Geräte zwar noch nicht bestellen, laut Netgear ist der Verkaufsstart allerdings sowohl über den eigenen Onlineshop als auch über Amazon für den heutigen Tag geplant. Der Hersteller bietet die Orbi-370-Serie in drei verschiedenen Varianten an:

  • RBE373: Router mit zwei Satelliten (3er-Pack) – 349,99 Euro UVP
  • RBE372: Router mit einem Satelliten (2er-Pack) – 249,99 Euro UVP
  • RBE370: Einzelsatellit – 119,99 Euro UVP
  • Sehr schön .
    Einsteiger Set zum moderaten Preis in meinen Augen .
    Verstehe bei den Orbis die schlechten Kritiken nie , das beste System was Haltbarkeit und Stabilität bisher bei mir gebracht hat .
    3 streams in 3 Zimmern die hintereinander liegen mit Stahlbeton und immer stabil . Egal ob Fernsehen oder PlayStation.

  • Warum taucht im gesamten Artikel das Wort Dual Band nicht auf? Darum handelt es sich doch hier, oder?

    • Dann hast du wohl diesen Satz nicht gelesen?Auf Basis von Multi-Link-Operation (MLO) werden die 2,4- und 5-GHz-Bänder gleichzeitig genutzt, um Latenzen zu verringern und die Leistung und Stabilität der Verbindungen zu erhöhen

  • Finde den Ubiquiti Dream Router 7 um 259€ viel besser, leistungsfähiger und stabiler als die Netgear Orbi Teile.

