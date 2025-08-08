SSD-Erweiterung für den Mac Studio setzt auf Thunderbolt 5

Beelink hat eine speziell auf den Mac Studio zugeschnittene SSD-Erweiterung vorgestellt. Die Produktneuheit trägt den Namen Beelink Mate Studio und soll Datenübertragungen mit bis zu 80 Gbit/s ermöglichen.

Im Inneren des Beelink Mate Studio finden sich zwei Steckplätze für SSDs vom Typ M.2 PCIe. Bei maximaler Bestückung können dadurch bis zu 16 Terabyte zusätzlicher Speicher für den Rechner bereitgestellt werden. Dabei werden SSDs mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.600 MB/s unterstützt.

Der Anbieter betont, dass sich die SSD-Erweiterung auch ohne zusätzliche Stromversorgung verwenden lässt. SSD-Module mit einem Leistungsbedarf von weniger als 15 Watt können direkt über den Mac Studio mit Strom versorgt werden. Für leistungsstärkere Laufwerke steht, um den Strombedarf zu decken, ein USB-C-Anschluss mit Unterstützung für Power-Delivery-Adapter zur Verfügung.

Beelink hat besonderen Wert darauf gelegt, dass die SSD-Hülle optisch zum Mac Studio passt. Die Mate Studio ist ohne Gummifüße 17,8 Millimeter hoch, aus Aluminium gefertigt und auf die Standfläche des Mac Studio abgestimmt. Damit lässt sie sich direkt unter dem Rechner platzieren, ohne zusätzliche Stellfläche zu beanspruchen.

Zwei Thunderbolt-5-Kabel inklusive

Im Lieferumfang sind zwei Thunderbolt-5-Verbindungskabel enthalten, die laut Hersteller eine stabile und schnelle Datenübertragung mit bis zu 80 Gbit/s ermöglichen. Unter diesen Voraussetzungen sollen sich auch große Datenmengen zügig verarbeiten lassen. Die Kabel sind von der Länge so gewählt, dass man den Mac Studio sowohl auf als auch unter der SSD-Erweiterung platzieren kann.

Beelink bietet die neue Hülle bislang ausschließlich über die eigene Webseite zur Vorbestellung an. Ohne SSDs soll die Mate Studio 129 Dollar kosten. Grundsätzlich bietet Beelink seine Produkte aber auch über einen eigenen Shop bei Amazon Deutschland an.