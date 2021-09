Mac-App „Messer“ macht Bilder für soziale Medien passend

Messer ist kostenlos und aktuell in Version 1.0.2 verfügbar. Mit dem Update am Wochenende hat der Entwickler die Anwendung um weitere Formatvorgaben sowie die Möglichkeit erweitert, einen transparenten Hintergrund anzuwählen.

Sind diese Vorgaben gemacht, könnt ihr das Original auf das Programmfenster von „Messer“ ziehen und bekommt in dessem unteren Bereich dann das Ergebnis angezeigt, das sich wiederum per Drag-and-Drop zur Weiterverwendung entnehmen lässt.

Mit Messer bietet der Entwickler Oscar Franco eine neue Menüleisten-App im Mac App Store an, die sich ganz der schnellen Konvertierung von Bilddateien verschrieben hat. Per Drag-and-Drop können Nutzer ihre Bilder damit optimal auf den gewünschten Einsatzbereich zuschneiden.

