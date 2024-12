Mac-App „Macarte“ listet geöffnete Programme in der Menüleiste

Der Entwickler von Macarte hat seine Mac-Anwendung zwar schon längere Zeit nicht mehr aktualisiert, wir haben den Leser-Tipp aber kurz ausprobiert und so wie es aussieht, gibt es auch unter macOS Sequoia keinerlei Einschränkungen bei der Nutzung der App. „Macarte“ lässt sich als App-Switcher für die Menüleiste beschreiben.

Standardmäßig raten wir natürlich zunächst allen Mac-Besitzern dazu, die Tastenkombination „Befehl+Tab“ zu verwenden, wenn es darum geht, schnell zwischen den aktuell auf dem Mac geöffneten Apps hin- und herzuwechseln. „Macarte“ ist mit der Maus über die Menüleiste erstmal langsamer zu erreichen, bietet dafür aber ein paar Zusatzfunktionen, deren Nutzen stark von der persönlichen Arbeitsweise abhängig ist.

Ein Blick in die Einstellungen lohnt

Zunächst wären da die drei beim Auswählen einer App in der Menüleiste möglichen Zusatzoptionen, die sich durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „Shift“, „Befehl“ oder „Alt“ aktivieren lassen. Man kann so beispielsweise nur eine App ohne die zugehörigen Fenster in den Vordergrund holen, sich die App im Finder anzeigen lassen oder alle anderen geöffneten Apps ausblenden, während man die gewünschte Anwendung in den Vordergrund holt.

In der von „Macarte“ in der Menüleiste angebotenen App-Liste kann man beispielsweise auch versteckte Apps dadurch markieren, dass ihr Symbol und/oder Programmname nur abgeschwächt angezeigt wird. Optional bietet „Macarte“ auch die Möglichkeit, Zusatzinformationen wie den Speicherort einer App beim Überfahren mit der Maus in der Menüleiste anzuzeigen.

Teils sind System-Tastenkürzel sinnvoller

Zudem bietet der Menüleisteneintrag von „Macarte“ die Option, entweder die aktive App oder alle anderen Apps zu verstecken. Aber hier würden wir wiederum eher auf die Standardbefehle von macOS setzen. Mit den Tastenkürzeln „Befehl+H“ zum Ausblenden der aktiven oder „Befehl+Alt+H“ zum Ausblenden aller anderen geöffneten Apps seid ihr deutlich schneller.

„Macarte“ lässt sich kostenlos im Mac App Store laden und ohne jede Einschränkung verwenden.