Xiaomi Reinigungsroboter X20 kommt in zwei neuen Varianten

Xiaomi bringt in Kürze zwei neue Reinigungsroboter in den Handel, die jeweils mit einer All-in-one-Basisstation ausgestattet sind und sich jetzt schon mit Preisnachlass vorbestellen lassen. Der Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro ist im Vorverkauf für 499 Euro erhältlich und für das Modell Xiaomi Robot Vacuum X20 Max bezahlt man zwar 100 Euro mehr, angesichts des gebotenen Leistungsumfangs scheint uns das Upgrade aber durchaus eine Überlegung wert.

X20 Pro: Das günstigere Standardmodell

Beginnen wir mit dem Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro, einem All-in-one-Saugroboter im klassischen Xiaomi-Design, der mit rotierenden Wischmopps arbeitet und über eine Saugleistung von 7.000 Pa verfügt.

Hinsichtlich der Navigation setzt Xiaomi auf die Kombination aus einem klassischen LiDAR-Sensor und zusätzlichen Sensoren für die Hinderniserfassung mithilfe einer Strukturlichtkamera. Eine integrierte Teppicherkennung auf Ultraschallbasis sorgt dafür, dass die Wischmopps beim Überfahren von Teppichen angehoben werden.

Vom Sauger eingesammelter Staub wird in der Basisstation in Staubbeuteln mit 2,5 Liter Fassungsvermögen gesammelt. Für die Feuchtreinigung stehen in der Station ein Sammeltank für Schmutzwasser sowie ein Frischwassertank mit vier Litern Fassungsvermögen bereit. Zudem werden dort die Wischpads des Saugers automatisch gereinigt und mit Heißluft getrocknet.

X20 Max: Mehr Saugleistung und Heißreinigung der Mopps

Das für 599 Euro angebotene Modell Xiaomi Robot Vacuum X20 Max rechtfertigt den Aufpreis 100 Euro mit mehreren unserer Meinung nach sinnvollen Zusatzfunktionen. Generell liegt hier der Leistungsumfang des Pro-Modells zugrunde und auf den ersten Blick unterscheiden sich die beiden Geräte nur durch die Farbe: Die einfachere Variante ist weiß und der X20 Max sieht in Schwarz auch gleich noch eleganter aus.

Wichtiger als die Optik ist in unseren Augen aber die beim Max-Modell integrierte Heißreinigung der Wischmopps. Das Gerät verwendet hierfür 55 Grad heißes Wasser, um eine gründlichere Reinigung zu gewährleisten. Zudem soll eine um rund 40 Millimeter ausfahrbare Moppscheibe dafür sorgen, dass der Roboter auch bei der Nassreinigung von Ecken und Kanten besser arbeitet. Auch beim Saugen leistet der X20 Max mit 8.000 Pa mehr als das günstigere Pro-Modell.

Beide Geräte können über die Webseite des Herstellers zum Einführungspreis vorbestellt werden und sollen noch in diesem Monat ausgeliefert werden. Die bereits seit längere Zeit erhältliche, einfachere Variante X20+ ist derzeit für rudn 360 Euro erhältlich.