Mac-App Hologram zeigt Hintergrundbilder mit Widgets an

Hologram will zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten für den Mac-Desktop bieten. Die App präsentiert sich nicht nur als Manager für Bildschirmhintergründe, sondern erlaubt zudem das Platzieren zusätzlicher Widgets auf dem Bildschirm.

Zumindest das Demo-Video zur App ist eindrucksvoll. Hologram erlaubt die schnelle Suche in einer Onlinedatenbank mit mehr als fünf Millionen Bildern. Die Entwickler haben dafür mit den Plattformen Unsplash, Pexels und Pixabay kooperiert. Die App will nicht nur das Auffinden von Bildern, sondern auch deren Management erleichtern, so lassen sich beispielsweise Bildersammlungen mit automatischem Wechsel erstellen – auch eigene Fotos können per Drag-and-Drop zu Hologram hinzugefügt werden.

Als attraktive Zusatzfunktion bietet Hologram die Möglichkeit, zusätzliche Widgets auf dem Home-Bildschirm zu platzieren. Zur Auswahl steht hier die Anzeige von Uhrzeit, Wetter oder Systeminformationen, auf Basis einer offenen Entwicklerplattform soll dieses Angebot zukünftig deutlich wachsen. Die Hologram-Entwickler halten diesbezüglich auch einen Leitfaden für Entwickler bereit. Um die genannten Funktionen zu ermöglichen, arbeitet Hologram als Hintergrund-App auf dem Mac.

Leider bieten die Entwickler keine Demo-Version ihrer App an. Hologram wird zum Preis von 10,99 Euro im Mac App Store angeboten.