Mac-App-Flatrate Setapp für Neukunden zum halben Preis

Dem oben genannten Preis liegt das aktuelle Setapp-Angebot bei Stacksocial zugrunde. Dort wird die Flatrate für Mac-Software für Neukunden derzeit für 69 statt 119 Dollar vermarktet. Gibt man beim Checkout noch den Aktionscode SD25SAVEMAY21 ein (Danke Andi), so sinkt der Preis um weitere 25 Prozent. Umgerechnet fällt dann inklusive Steuern ein Endpreis von rund 50 Euro an.

Mit der Software-Flatrate Setapp haben Mac-Besitzer die Möglichkeit, zum jährlichen Pauschalpreis auf ein stetig wachsendes Angebot an Mac-Anwendungen zuzugreifen. Statt dem Einzelkauf fällt über Setapp eine Jahrespauschale von umgerechnet 106 Euro für die Lizenzen der mittlerweile mehr als 200 über die Flatrate verfügbaren Programme an. Im Rahmen einer Sonderaktion können neue Nutzer den Abopreis für ein Jahr momentan auf rund 50 Euro reduzieren.

Insert

You are going to send email to