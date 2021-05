Echo-Geräte erhalten Steuerfunktionen für Fire TV

Die Neuerungen wurden im Laufe der vergangenen Tage und Wochen bereitgestellt und erweitern einfache Fire-TV-Geräte wie den Fire TV Stick um Funktionen, die bislang nur in Verbindung mit dem Fire TV Cube zur Verfügung standen. Voraussetzung dafür ist, dass ein Echo-Gerät ohne Display (mindestens Generation 2) mit Fire TV verbunden ist. Die entsprechenden Einstellungen finden sich im Einstellungsbereich „TV und Video“ der Alexa-App. Alternativ besteht Amazon zufolge auch die Möglichkeit, die Verbindung zwischen den Geräten durch einen Sprachbefehl wie „Alexa, starte The Flight Attendant“ anzuleiern – was in unserem Fall jedoch nicht zum Erfolg geführt hat.

Damit zusammenhängend wurden auch Möglichkeiten zur Navigation mithilfe von Sprachbefehlen ergänzt. So kann beispielsweise durch Kommandos wie „Alexa, wähle Nummer vier“ eine Auswahl zwischen mehreren Suchtreffern getroffen und mit den Befehlen „Alexa, scrolle nach rechts/links/oben/unten“ navigiert werden. Auch stehen Kommandos zum gezielten Ansteuern bestimmter Bereiche oder erweiterte Wiedergabe und Verwaltungsoptionen per Sprachbefehl zur Verfügung, beispielsweise

Insert

You are going to send email to