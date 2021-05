iPad Pro 12,9″: Käufer kritisieren „Blooming“ und Schatteneffekt

Auf Anwenderseite wird dies jedoch teils auch gegensätzlich wahrgenommen. So hatte zumindest ein Teil der Käufer des iPad Pro 12,9“ offenbar größere Erwartungen mit Blick auf die neue Bildschirmtechnologie. Besonders in dunklen Umgebungen ist der Überstrahlungs- beziehungsweise Blooming-Effekt deutlich bemerkbar. Zudem darf man den umlaufenden Schatten bei hellem Bildschirmhintergrund wohl zumindest als Schönheitsfehler bezeichnen. Zumindest für einen Teil der Nutzer scheint dies Grund genug, das neue Gerät zurückzugeben und bei der vorherigen Generation zu bleiben.

In beiden Fällen handelt es sich um technisch bedingte Bildschirmerscheinungen, die abhängig von der Anwendungsweise und den persönlichen Einstellungen unterschiedlich wahrgenommen werden. Geht es nach Apple, so sollte dergleichen beim neuen großen iPad Pro deutlich weniger ins Gewicht fallen, als bei Standardbildschirmen:

