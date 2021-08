Apple-Videos: Olivia Rodrigo mit iPad-Masken und Syd in „Play, Pause, Delete“

Apples Olivia-Rodrigo-Video betont, dass die Masken-Effekte in deren neuestem Musikvideo „Brutal“ mithilfe der FacePaint-Funktion der Procreate-App entstanden sind. Apple kooperiert in Sachen iPad-Werbung schon länger mit der Sängerin und hat im Rahmen dieser Zusammenarbeit auch mehrere TikTok-Videos veröffentlicht .

Der YouTube-Kanal von Apple hält zwei etwas eigentliche Neuzugänge parat. Das Video „Olivia Rodrigo – Made on iPad“ erklärt uns, dass die Schauspielerin und Sängerin bei der Produktion ihres neuesten Musikvideos ein iPad verwendet hat. Zudem setzt der Hersteller seine in der vergangenen Woche begonnene Werbekampagne „Play, Pause, Delete“ fort.

Insert

You are going to send email to