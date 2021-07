Mac-App BuzzBot katalogisiert Alkohol-Aufnahme

Der App-Entwickler Robert Wardrup bietet seine Mac-Applikation BuzzBot vorübergehend kostenlos an. Das Hobby-Projekt, das auch sonst lediglich für 99 Cent angeboten wird, kann zum Notieren des persönlichen Alkohol-Konsums genutzt werden und hilft dabei tägliche und wöchentliche Limits im Blick zu behalten.

BuzzBot bietet zwar keine Funktionen an, die sich nicht auch mit Hilfe eine stinknormalen Numbers- oder Excel-Tabelle realisieren lassen würden, versteht sich dafür aber auf das automatische Erstellen von Graphen und gestaltet das Anlegen neuer Bier- und Schnapssorten relativ unkompliziert.

Die App setzt auf eine englischsprachige Oberfläche, gestattet euch in den Einstellungen jedoch die Einheiten von Flüssigunzen auf Milliliter zu wechseln und ein wöchentliches Limit festzulegen. Zudem könnt ihr hier auswählen, ob die Berechnungen lediglich für die laufende Kalenderwoche oder mitlaufend vorgenommen werden sollen.

Standardglas und Trink-Empfehlungen

BuzzBot rechnet mit dem sogenannten Standardglas, das hierzulande etwa 15 Gramm reinem Alkohol entspricht.

Die aktuelle Empfehlung (PDF-Download) der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) lautet so wenig Alkohol wie möglich zu trinken und an zwei bis drei Tagen pro Woche ganz auf Alkohol zu verzichten. An den Tagen an denen getrunken wird sollten Männer 24g Reinalkohol und Frauen 12g Reinalkohol nicht überschreiten. In der BuzzBot-App könnt ihr dazu auch das Geschlecht wählen.

Wissenswert für die Navigation des Bier-Bereiches: Mit ABV kürzt die App „Alcohol by Volume“ ab und meint damit Volumenprozent, also etwa die klassischen ~5% beim Bier. IBU steht für die „International Bitterness Units“ also die Bittereinheiten die sich in dieser Übersicht ganz gut ausmachen lassen. Vielleicht hilft der Download ja den Mitlesern, die ihre wöchentliche Aufnahme reduzieren wollen.