Mac-App „Bike“ fortan mit integrierten Aufgabenlisten

Mit der Mac-Anwendung Bike hat der Entwickler Jesse Grosjean seit nunmehr gut einem Jahr eine Software für – wie er sagt – strukturiertes und fokussiertes Schreiben im Programm. Wer eine Schublade sucht, schiebt Bike in die Kategorie „Outliner“. Die App will dabei unterstützen, die eigenen Gedanken niederzuschreiben und zu organisieren.

Nachdem Bike bereits im vergangenen Monat mit der weiterhin aktuellen offiziellen Version 1.12 mit deutlich verbesserten Optionen für die Navigation innerhalb der einzelnen Projekte ausgestattet wurde, gewährt der Entwickler jetzt die Vorschau auf eine kommende integrierte Aufgabenliste, mit deren Hilfe sich dann auch anstehende Aufgaben innerhalb der mit Bike verwalteten Notizen organisieren lassen.

The latest Bike Outliner preview release adds support for tasks and other types. Please give it a try and let me know where I can improve things. pic.twitter.com/fBc2OfopSc

— Jesse Grosjean (@jessegrosjean) July 9, 2023