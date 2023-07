Apple Vision Pro: Deutsche Nutzer müssen wohl länger warten

Apple-Kunden in Deutschland werden wohl noch länger auf die Datenbrille Apple Vision Pro warten müssen, als bislang ohnehin schon angenommen. Wie es scheint, zählt Deutschland auch nicht zu jener Ländergruppe, die von Apple für den zweiten Schritt der Markteinführung der Vision Pro ausgesucht wurde.

Der gut mit Apple vernetzte und für den Medienkonzern Bloomberg tätige Journalist Mark Gurman hat Apples Pläne rund um die Bereitstellung der Datenbrille in weiteren Ländern in der aktuellen Ausgabe seines Newsletters für Abonnenten angeschnitten. Für Menschen, die in Deutschland auf den Verkaufsstart der Apple Vision Pro warten, hört sich das eher nicht gut an. So stünden Kanada und Großbritannien als zwei der ersten Länder außerhalb der USA ganz oben auf der Liste, darüber hinaus plane Apple mit Frankreich, Australien, Korea, Japan, Hongkong und Festlandchina als nächste Länder.

Deutschland erst in Stufe 3?

Während eine Erweiterung nach Kanada und Großbritannien auf der Hand liegt – Apple hat die beiden Länder wohl allem voran aufgrund der Tatsache, dass dort ebenfalls englisch gesprochen wird, schon bei vergangenen Produkteinführungen bevorzugt behandelt – kommt die Auflistung der weiteren Länder überraschend.

Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren eigentlich einen festen Platz unter jenen Ländern erarbeitet, die im Anschluss an die USA und die englischsprachigen Länder entsprechende Produkteinführungen sehen. Im aktuellen Bericht von Gurman wird Deutschland allerdings nicht mal erwähnt, während dessen Formulierungen zumindest so klingen, als seien keine Zweifel an der Auflistung gegeben.

Nur geringe Stückzahlen zu Beginn

So oder so wird der Marktstart der neuesten Apple-Produktkategorie nicht vergleichbar mit der Einführung von früheren Apple-Produkten sein. Schon alleine der Verkaufspreis von hierzulande dann wohl um die 4.000 Euro dürfte dafür sorgen, dass die Absatzzahlen des ersten Modells sehr verhalten ausfallen. Dazu kommt, dass sich Apple angeblich jetzt schon mit der Tatsache konfrontiert sieht, dass sich aufgrund der außergewöhnlichen Komplexität des Geräts und den enormen Qualitätsansprüchen für die Komponenten Fertigungsprobleme auftun, die den anfänglichen Ausstoß bei den Produktionspartnern von Apple minimieren.