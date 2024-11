Mac-Anwendung „Delicious Library“ verabschiedet sich endgültig

Genau genommen hat sich die Katalogisierungs-App „Delicious Library“ bereits vor drei Jahren verabschiedet. Der Entwickler der Anwendung, Will Shipley, hat damals einen Job bei Apple angenommen. Shipley hatte in diesem Zusammenhang bereits angekündigt, dass er keine neuen Funktionen hinzufügen, sondern lediglich dafür sorgen will, dass die App weiterhin auf aktuellen Betriebssystemen funktioniert.

Jetzt sind bei „Delicious Library“ allerdings grundsätzliche Funktionen weggefallen. Offenbar hat Amazon jene Schnittstelle stillgelegt, mit deren Unterstützung man neue Produkte schnell und einfach durch das Erfassen von deren Barcode zu seiner persönlichen Bibliothek hinzufügen konnte. Man musste dafür einfach den Barcode mit der in den Computer integrierten oder einer damit verbundenen Kamera erfassen, und „Delicious Library“ konnte Name, Art und weitere Details des Produkts über die Amazon-Datenbank abrufen. Ergänzend stand auch eine iOS-Anwendung zur Verfügung, mit deren Hilfe man das iPhone als Barcode-Scanner für die Bibliotheks-App verwenden konnte.

Offizieller Download und Webseite entfernt

Wie der Entwickler mitteilt, hat er „Delicious Library“ aus dem App Store entfernt und die Webseite zu der Anwendung gelöscht, um zu verhindern, dass Nutzer versehentlich eine App erwerben, deren voller Funktionsumfang nicht mehr gegeben ist. Amazon habe ihn über die Umstellung nicht informiert und offenbar lässt es Shipleys Arbeit bei Apple auch nicht zu, dass er sich in größerem Umfang um eine Anpassung kümmert.

Die App kann jedoch generell noch verwendet werden, um auf ein bereits vorhandenes Archiv zuzugreifen oder wenn man neue Artikel manuell einlegt. „Delicious Library“ lässt sich allerdings auch für ehemalige Käufer der App nicht mehr auf offiziellem Weg laden. Über diesen Link beim Internet-Archiv lässt sich derzeit noch ein Backup der letzten Version „Delicious Library 3“ beziehen.