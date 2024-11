EcoFlow Power Ocean Plus: Batteriespeicher liefert bis zu 29,9 kWh

EcoFlow will seine Heimspeicherlösungen noch in diesem Jahr um ein zusätzliches Modell erweitern. Das „PowerOcean Plus“ genannte neue System ermöglicht den Anschluss von bis zu vier PV-Strings, die zusammen eine Gesamtleistung von 40 kW erreichen können.

Diese Konfiguration ist insbesondere dann interessant, wenn der Batteriespeicher mit auf komplexeren Dachflächen verbauten Solarinstallationen verbunden werden soll. Normalerweise werden hier zwei oder maximal drei zusammenhängende Installationsflächen unterstützt, die dann über separate, „PV-String“ genannten Zuleitungen, mit dem Wechselrichter verbunden werden.

Bis zu 29,9 kWh Netzausfallschutz

Das neue EcoFlow-System zeigt sich aber auch sonst mit deutlich höheren Leistungswerten als dies bei den bisher schon erhältlichen Modellen der Fall ist. Die Batteriekapazität ist auf bis zu 60 Kilowattstunden erweiterbar und das System ist in der Lage, bei einer Umschaltzeit von 20 Millisekunden einen 3-phasigen Netzausfallschutz mit bis zu 29,9 Kilowattstunden Leistung bereitzustellen.

Die von EcoFlow zum PowerOcean-System angebotenen Batterien arbeiten auf LFP-Technologie und sind mit Abstufungen von 5 kWh Kapazität erhältlich. Die kalkulierte Haltbarkeit gibt der Hersteller mit mehr als 6.000 Ladezyklen an, was bei einer vollständigen täglichen Ladung einem Zeitraum von mehr als 16 Jahren entspräche. Eine permanente Temperaturüberwachung soll für zusätzliche Sicherheit sorgen. So wird ein integriertes Modul zur Brandverhütung automatisch aktiviert, wenn die Batterietemperatur 170 Grad Celsius übersteigt. Zudem verfügen die Akkus über integrierte Heizmodule, die beispielsweise bei der Aufstellung im Außenbereich auch im Winter einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten sollen.

Konfiguration und Status per App

Die System lassen sich komplett per App konfigurieren und bedienen. Beispielsweise können verbundene Ladestationen für Elektrofahrzeuge dann abhängig von der aktuellen Solarleistung betrieben werden und eine integrierte Solarprognose soll dabei helfen, die Stromnutzung sinnvoll über den Tagesverlauf hinweg zu planen.