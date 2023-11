LUNA für Mac: Digital Audio Workstation ab sofort kostenlos

Um an die Digital Audio Workstation LUNA zu gelangen, mussten interessierte Mac-Nutzer bislang ein Audio-Interface der verantwortlichen Hard- und Softwareschmiede Universal Audio erwerben.

Audio-Interfaces von Universal Audio

Nur wer in die Hardware des 1958 gegründeten Anbieters von Audio Interfaces investierte, bekam die Digital Audio Workstation (DAW) als Dreingabe mit dazu. Dies hat sich nun geändert. Wie Universal Audio mitteilt, lässt sich das Audiostudio für macOS ab sofort komplett kostenlos laden und nutzen, ohne dass zum Einsatz das Vorhandensein entsprechender Universal-Audio-Produkte vorausgesetzt wird.

Digital Audio Workstation ab sofort kostenlos

Laut Universal Audio würde LUNA eine revolutionäre DAW der nächsten Generation darstellen, die das Aufnehmen, Bearbeiten und Mischen von Musik vereinfacht.

Die Anwendung, die Mitte 2020 eingeführt wurde, sei durch regelmäßige Aktualisierungen stetig verbessert worden. Einzigartig mache LUNA die Integration von Klängen klassischer Studioausrüstung, wie analoges Konsolen-Summen und die Bandmaschinen-Emulationen.

LUNA unterstützt „Audio Unit“-Plugins und kann unlimitiert viele Spuren zur Verfügung stellen.

Optionales Pro-Bundle

Wer sich von den Kapazitäten des Audio Studios den Kopf verdrehen lässt, hat natürlich dennoch die Möglichkeit zusätzlich zu investieren. So bietet der Hersteller ein optionales Pro-Bundle an, das sich an professionelle Musiker richtet und zusätzliche Audiogeräte in Software abbildet. Dieses wird als kostenpflichtige Erweiterung für 399 Dollar angeboten und kann 30 Tage komplett kostenfrei ausprobiert werden. Allerdings lässt sich das Pro-Bundle auch komplett ignorieren.

LUNA setzt zur Installation macOS 10.15 Catalina und ein registriertes Konto beim Anbieter voraus. Anschließend wird die DAW über das UAConnect genannte Installationsprogramm installiert.