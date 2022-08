Lufthansa: Apple Airtag an Fluggepäck nicht erlaubt

Mehrere deutsche Flughäfen haben seit Beginn der Rückreisewelle zum Ende der diesjährigen Sommerferien mit massiven Gepäck-Staus zu kämpfen. Abhängig von der Auslastung der Flughäfen und deren Rangordnung auf dem deutschen Markt, sind Teils so viele Gepäckstücke auf der Strecke geblieben, dass in Berlin, München und Frankfurt schon gesonderte Aufbewahrungsflächen ausgewiesen wurden in denen die herrenlosen Gepäckstücke gelagert werden.

Koffer-Sammelflächen im Berliner BER | Bild: Belinda Hanke

Allein in Berlin, die bestätigte eine Flughafensprecherin gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, strandeten Mitte Juli rund 300 Koffer täglich in den Lagerhallen, die dann in die Weitervermittlung durch die Bodendienstleister gehen, teils aber wochenlang auf eine Berücksichtigung warten müssen.

Wie massiv das Koffer-Chaos mitunter ausfällt, zeigt das Beispiel der Urlauberin Belinda Hanke, die Fotos der Berliner Gepäck-Hallen anfertigen konnte.

Hanke selbst hat sich viermal vergeblich zum Berliner BER-Flughafen aufgemacht, konnte ihre Gepäckstücke aufgrund der Vielzahl der dort gelagerten Taschen und Koffer jedoch nicht aufspüren.

AirTags an Fluggepäck nicht zulässig

Geholfen hätten hier wohl in den Koffern verstaute AirTags. Apples Sachen-Finder, die etwa so groß wie ein 2-Euro-Stück sind, senden kontinuierliche Bluetooth-Signale aus und sollten das Aufspüren von Koffern im beschriebenen Szenario so zumindest unterstützen. In den Vereinigten Staaten halfen die Sachen-Tracker erst kürzlich dabei einen Gepäckdieb zur Strecke zu bringen.

Allerdings verstoßen Passagiere die ihr Fluggepäck mit den kleinen Trackern versehen unter Umständen gegen die geltenden rechtlichen Vorgaben. Wie eine Lufthansa-Sprecherin gegenüber der Wirtschaftswoche zur Protokoll gegeben hat, sind die Tracker „in Flugzeugen weltweit bisher nicht erlaubt“.

Die Produkte seien so neu, dass diese in den aktuellen Regelwerken noch nicht erfasst seien und daher rein rechtlich wie auch ein Smartphone bewertet werden würden. Dessen Mitführen sei nur im Handgepäck oder im ausgeschalteten Zustand gestattet.

Produkthinweis Neu Apple AirTag 4er Pack 112,99 EUR