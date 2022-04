Ausgewählte Prime Video Channels 30 Tage kostenlos

Es ist schon ein Weilchen her, seit Amazon zuletzt seine Prime-Video-Channels mit vergünstigten Konditionen beworben hat. Jetzt ist es wieder so weit. Wer nicht schon zuvor einen Probezeitraum bei den einzelnen Channel-Angeboten genutzt hat, kann vorübergehend neun der Angebote mit einem auf 30 Tage verlängerten Probezeitraum buchen. Zudem bietet Amazon ein Channel-Paket mit STARZPLAY, Filmtastic und ZDF Select für monatlich 6,99 Euro und damit zum halben Preis an. Auch hier besteht die Möglichkeit zum kostenlosen Test, allerdings nur für die üblichen sieben Tage.

