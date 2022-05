LosslessSwitcher: Freeware für Apple Music Lossless und USB-Audiogeräte

Unter der Haube liest LosslessSwitcher die von Apple Music bereitgestellten Logs und passt die Abtastrate angeschlossener Audiogeräte entsprechend an. Auf Wunsch kann die aktuell anliegende Sampling-Rate auch in der Mac-Menüleiste dargestellt werden.

Die LosslessSwitcher-Applikation lässt sich nach dem Download manuell starten, kann aber auch den Systemeinstellungen so konfiguriert werden, dass diese nach jedem Neustart automatisch geladen wird. Der LosslessSwitcher muss dafür lediglich per Drag-and-Drop in den Bereich „ Benutzer:innen und Gruppen > Aktuelle:r Benutzer:in > Anmeldeobjekte “ gezogen werden.

