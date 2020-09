Long Way Up: Erster Trailer bewirbt Apples neue Motorrad-Doku

Am 18. September startet die neue Doku-Serie „Long Way Up“ auf Apple TV+. Als Vorgeschmack hat Apple jetzt einen offiziellen Trailer mit gut zwei Minuten Länge veröffentlicht.

„Long Way Up“ wurde von Ewan McGregor und Charley Boorman mit produziert und begleitet die beiden Motorradfahrer mit ihren mit Elektro-Antrieb ausgestatteten Harley-Davidson-Prototypen bei der Reise durch süd- und zentralamerikanische Länder wie Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien und Mexiko. Bei ihrer Fahrt überqueren die beiden 16 Grenzen und besuchen 13 Länder, insgesamt sind sie 100 Tage unterwegs.

Die ersten drei Folgen der knapp 21.000 Kilometer langen Reise stehen vom 18. September an weltweit über Apple TV+ zum Abruf bereit. Weitere Episoden erscheinen dann im gewohnten Rhythmus jeweils freitags.