LOL-Vorschau nur mit Gesichtserfassung: 8 Minuten ohne zu Lachen

Eine ganz nette Idee, die sich natürlich auch umgehen lässt. Wer will, der klickt den direkten Link zum Video-Stream und schaut sich den Vorschau-Clip im Safari-Browser ganz ohne künstliche Interventionen an.

Das in Japan entwickelte Format der Show (im Original „Hitoshi Matsumoto Presents Documental“) bleibt dabei allerdings unverändert: Die Comedy-Stars sollen ihre Kollegen zum Lachen bringen, dürfen dabei aber selbst nicht mal schmunzeln. Wer Lacht muss die Show verlassen, der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin kann das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro einem selbst gewählten, guten Zweck zukommen lassen.

Die Comedy-Show LOL: Last One Laughing gehört im Streaming-Angebot von Amazon Prime Video mit zu den erfolgreichsten Formaten auf dem deutschen Markt und startet am 14. April mit einer neuen Staffel in das Frühjahr.

