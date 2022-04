Anker 551: Neuer iPad-Ständer mit integriertem USB-C-Hub

Anker verkauft das neue iPad-Accessoire zum Marktstart für 110 Euro und gibt die Artikelmaße des 650 Gramm schweren Ständers mit 14,3 cm x 14,1 cm x 2,8 cm an. Der Aufsteller soll sich auch in Kombination mit dem 12,9-Zoll großen iPad Pro einsetzen lassen und unterstützt ansonsten sowohl das iPad Air 4 als auch das regulär große iPad Pro.

Das Anker 551 setzt seinerseits auf zwei flexible Gelenke, die nicht nur das Zusammenklappen des iPad-Ständers während des Tarnsportes ermöglichen, sondern auch die Anpassung des Blickwinkels. So lässt sich die Halterung am Fuß um 70° justieren und bietet am oberen Gelenk ganze 180° Spiel an.

