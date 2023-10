Logitech Wave Keys: Neue Ergo-Tastatur für Mac und PC

Die neue Tastatur lässt sich sowohl am Mac als auch am Windows PC nutzen, wird aber nicht in zwei unterschiedlichen Varianten angeboten, sondern kommt mit doppelt beschrifteten Funktionstasten, auf denen sowohl die Windows-Kommandos als auch die macOS-Funktionen abgedruckt sind.

Eine Business-Ausgabe in Graphit soll im November nachgereicht werden. Im kommenden Jahr soll die recht dürftige Farbauswahl dann noch um ein Modell in rosa erweitert werden.

Der auf Peripheriegeräte spezialisierte Zubehöranbieter Logitech hat mit der neuen Logitech Wave Keys eine neue, ergonomische Tastatur für Mac und PC vorgestellt. Bei dem kabellosen Keyboard handelt es sich um eine vollwertige QWERTZ-Tastatur mit zusätzlichem Ziffernblock und Handballenablage, die sowohl in einer schwarzen Farbvariante als auch in weiß angeboten wird.

