Logitech MX Master 4: Referenzmaus erstmals unter 100 Euro

Die Logitech MX Master 4 ist erstmals für weniger als 100 Euro erhältlich. Amazon bietet die schwarze Variante der kabellosen Maus aktuell für 97,49 Euro an. Damit fällt der Preis rund ein Jahr nach der Markteinführung deutlich unter die ursprüngliche Preisempfehlung von 129,99 Euro. Für alle, die ohnehin mit einem Wechsel geliebäugelt haben, dürfte damit auch die letzte größere Hürde kleiner werden.

Mit Vibrationsfeedback: Logitech MX Master

Logitech richtet die MX Master 4 an Nutzer, die täglich viele Stunden am Rechner verbringen und ihre Eingabegeräte möglichst genau an die eigenen Arbeitsabläufe anpassen möchten. Die Maus funktioniert sowohl unter macOS als auch unter Windows und lässt sich per Bluetooth oder über den mitgelieferten USB-C-Empfänger verbinden. Bis zu drei Geräte können gekoppelt werden.

Zwei Scrollräder überzeugen im Alltag

Wir haben die MX Master 4 bereits ausführlich an unseren Mac-Arbeitsplätzen getestet. Besonders positiv fiel uns dabei die ergonomische Form auf. Obwohl wir zuvor überwiegend vertikale Mäuse verwendet hatten, gelang die Umstellung problemlos. Die breite Handauflage und die ausgeprägte Daumenstütze sorgen auch bei längerer Nutzung für eine angenehme Haltung.

Noch mehr überzeugt haben uns die beiden Scrollräder. Das zentrale MagSpeed-Rad rastet bei langsamer Bewegung spürbar ein und wechselt bei schnellerem Drehen automatisch in den Freilauf. Lange Webseiten und Dokumente lassen sich damit ausgesprochen angenehm durchlaufen. Das zusätzliche Daumenrad erleichtert horizontales Scrollen, etwa in umfangreichen Tabellen oder der macOS-Vorschau.

Weniger Begeisterung löste das neue haptische Feedback aus. Die kleinen Vibrationen begleiten bestimmte Aktionen, brachten uns im Alltag jedoch kaum Vorteile. Immerhin lassen sie sich abschalten.

Software bleibt die größte Schwachstelle

Kritischer sahen wir Logitechs Konfigurationssoftware Logi Options+. Sie bietet zwar umfangreiche Einstellungen und den sogenannten Actions Ring für frei belegbare Schnellzugriffe, benötigt unter macOS aber vergleichsweise viele Ressourcen.

Logi Options Plus: Umfangreich aber träge

Inzwischen gibt es mit OpenLogi und LinearMouse zwei quelloffene Alternativen. OpenLogi unterstützt mittlerweile auch den Actions Ring und erlaubt grundlegende Anpassungen ohne Logitechs umfangreiche Hintergrundsoftware. Noch fehlen allerdings einige Funktionen des Originals.

Technisch bietet die MX Master 4 einen 8.000-DPI-Sensor, leisere Maustasten und eine Akkulaufzeit von bis zu 70 Tagen. Geladen wird über USB-C. Für Besitzer einer MX Master 3 oder 3S bleiben die Neuerungen überschaubar. Wer dagegen neu einsteigt, bekommt die von uns geschätzte Hardware jetzt erstmals deutlich günstiger. Das Angebot ist befristet und endet spätestens Sonntag.