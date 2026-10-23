Neuer Tiefpreis bei Amazon
Logitech MX Master 4: Referenzmaus erstmals unter 100 Euro
Die Logitech MX Master 4 ist erstmals für weniger als 100 Euro erhältlich. Amazon bietet die schwarze Variante der kabellosen Maus aktuell für 97,49 Euro an. Damit fällt der Preis rund ein Jahr nach der Markteinführung deutlich unter die ursprüngliche Preisempfehlung von 129,99 Euro. Für alle, die ohnehin mit einem Wechsel geliebäugelt haben, dürfte damit auch die letzte größere Hürde kleiner werden.
Mit Vibrationsfeedback: Logitech MX Master
Logitech richtet die MX Master 4 an Nutzer, die täglich viele Stunden am Rechner verbringen und ihre Eingabegeräte möglichst genau an die eigenen Arbeitsabläufe anpassen möchten. Die Maus funktioniert sowohl unter macOS als auch unter Windows und lässt sich per Bluetooth oder über den mitgelieferten USB-C-Empfänger verbinden. Bis zu drei Geräte können gekoppelt werden.
Zwei Scrollräder überzeugen im Alltag
Wir haben die MX Master 4 bereits ausführlich an unseren Mac-Arbeitsplätzen getestet. Besonders positiv fiel uns dabei die ergonomische Form auf. Obwohl wir zuvor überwiegend vertikale Mäuse verwendet hatten, gelang die Umstellung problemlos. Die breite Handauflage und die ausgeprägte Daumenstütze sorgen auch bei längerer Nutzung für eine angenehme Haltung.
Noch mehr überzeugt haben uns die beiden Scrollräder. Das zentrale MagSpeed-Rad rastet bei langsamer Bewegung spürbar ein und wechselt bei schnellerem Drehen automatisch in den Freilauf. Lange Webseiten und Dokumente lassen sich damit ausgesprochen angenehm durchlaufen. Das zusätzliche Daumenrad erleichtert horizontales Scrollen, etwa in umfangreichen Tabellen oder der macOS-Vorschau.
Weniger Begeisterung löste das neue haptische Feedback aus. Die kleinen Vibrationen begleiten bestimmte Aktionen, brachten uns im Alltag jedoch kaum Vorteile. Immerhin lassen sie sich abschalten.
Software bleibt die größte Schwachstelle
Kritischer sahen wir Logitechs Konfigurationssoftware Logi Options+. Sie bietet zwar umfangreiche Einstellungen und den sogenannten Actions Ring für frei belegbare Schnellzugriffe, benötigt unter macOS aber vergleichsweise viele Ressourcen.
Logi Options Plus: Umfangreich aber träge
Inzwischen gibt es mit OpenLogi und LinearMouse zwei quelloffene Alternativen. OpenLogi unterstützt mittlerweile auch den Actions Ring und erlaubt grundlegende Anpassungen ohne Logitechs umfangreiche Hintergrundsoftware. Noch fehlen allerdings einige Funktionen des Originals.
Technisch bietet die MX Master 4 einen 8.000-DPI-Sensor, leisere Maustasten und eine Akkulaufzeit von bis zu 70 Tagen. Geladen wird über USB-C. Für Besitzer einer MX Master 3 oder 3S bleiben die Neuerungen überschaubar. Wer dagegen neu einsteigt, bekommt die von uns geschätzte Hardware jetzt erstmals deutlich günstiger. Das Angebot ist befristet und endet spätestens Sonntag.
Bei Amazon.it im Zustand wie neu für 64€ bekommen. War komplett neu, lediglich die Verpackung war an einer Ecke eingedrückt.
Schnell an die Maus gewöhnt bei vorheriger Nutzung vertikaler Mäuse. Bleibt ihr jetzt dabei? Oder doch lieber MX Vertical? Ich nutze auch vertikale Mäuse.
Ich habe die MX Vertical und ich möchte nie wieder etwas anderes. Das einzige, was mir bei der fehlt, ist das Scrollrad zum horizontalen Scrollen für Excel-Tapeten, aber das geht ja auch mit Ctrl+Shift.
Nein. Hab’s mal probiert. Bin ein schneller klicker und immer auf Zack. Das schaffe ich mit vertikalen Mäusen nicht ohne Schmerzen im Handgelenk und Unterarm zu bekommen.