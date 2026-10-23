Pages, Numbers, Keynote: Neuer KI-Assistent nur mit Abo

Apple erweitert seine Büroanwendungen Pages, Numbers und Keynote um einen neuen KI-Assistenten. Die Funktion trägt den Namen „Intelligent Assistant“ und kann auf Zuruf Texte verfassen, Tabellen auswerten und Präsentationen gestalten. Allerdings steht der neue Helfer ausschließlich zahlenden Abonnenten des Apple Creator Studio zur Verfügung. Apple bietet ihn zunächst als Betaversion an.

Apple Creator Studio

Die Aktualisierung erreicht zuerst iPhone und iPad. Im Mac App Store stehen entsprechende Updates für die Desktopversionen der drei Anwendungen noch aus. Zudem gibt es eine deutliche Einschränkung: Der Intelligent Assistant versteht bislang ausschließlich US-Englisch und setzt ein mit Apple Intelligence kompatibles Gerät mit iOS 27 beziehungsweise iPadOS 27 oder neuer voraus.

Texte schreiben und Tabellen auswerten

In Pages soll der Assistent insbesondere beim Verfassen und Überarbeiten längerer Dokumente helfen. Nutzer können erste Textentwürfe erstellen, einzelne Abschnitte ergänzen oder den Sprachstil vorhandener Inhalte verändern lassen. Auch Bilder und Formen lassen sich über natürlichsprachliche Anweisungen erzeugen.

Immer mehr Premium-Inhalte

Numbers erhält Unterstützung bei der Tabellenarbeit. Der Assistent kann Formeln aus Beschreibungen erstellen, Daten visualisieren und neue Tabellen aufbauen. Damit müssen Anwender nicht mehr jede Berechnung selbst zusammensetzen oder die passende Funktion kennen.

In Keynote übernimmt die KI auf Wunsch Teile der Präsentationsgestaltung. Sie unterstützt beim Aufbau einzelner Folien, ergänzt Animationen und erstellt Moderationsnotizen. Allen drei Programmen gemeinsam ist zudem die Möglichkeit, aktuelle Informationen im Internet zu recherchieren und direkt in bestehende Dokumente zu übernehmen. Auch bei der Bedienung komplexerer Funktionen soll der Assistent Hilfestellung leisten.

Weitere Premiuminhalte im Creator Studio

Mit dem Update ergänzt Apple auch die kostenpflichtigen Vorlagen und Inhalte. Abonnenten erhalten zusätzliche Designs sowie Zugriff auf ausgewählte Videos im Content Hub. Für alle Nutzer gibt es Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen. Keynote unterstützt außerdem ein Austauschformat für den Import und Export von Präsentationen.

Die Neuerungen setzen Apples bisherigen Ausbau der Abo-Funktionen fort. Schon zuvor hatte der Hersteller unter anderem die Erstellung von Grafiken und zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten an das Creator Studio gebunden. Das Softwarepaket kostet 12,99 Euro monatlich oder 129 Euro im Jahr. Die drei Büroanwendungen bleiben grundsätzlich kostenlos nutzbar.

Eine weitere Änderung verschweigen die offiziellen Versionshinweise: Pages, Numbers und Keynote unterstützen nun auch das neue iPhone Duo. Die Anwendungen können damit auf Apples faltbarem Smartphone eingesetzt werden. Wie umfassend sie dessen zusätzliche Bildschirmfläche nutzen, geht aus den Updatebeschreibungen allerdings nicht hervor.