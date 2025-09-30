Mit App, Dock und Zyklon: Roborock H60 startet in den Verkauf

Mit dem Marktstart der H60-Modelle erweitert Roborock sein Angebot an kabellosen Handstaubsaugern um zwei neue Geräte. Den H60 gibt es in zwei Ausführungen, von denen vor allem die Variante H60 Hub Ultra mit eigener Basisstation und Anbindung an die Roborock-App hervorsticht.

Diese erlaubt eine zentrale Steuerung, die Überwachung des Gerätezustands sowie die Planung von Reinigungsintervallen direkt per Smartphone. Zudem gibt es den H60 auch mit einfacher Wandaufhängung.

Automatische Entleerung

Der H60 Hub Ultra verfügt über eine kombinierte Lade- und Entleerungsstation. Nach dem Andocken wird der Staub innerhalb von wenigen Sekunden in einen geschlossenen Beutel gesaugt, während das Gerät gleichzeitig geladen wird. Der Beutel fasst zwei Liter und kann je nach Nutzungsintensität mehrere Wochen eingesetzt werden. Filter im Inneren halten Feinstaub zurück und sollen so für eine hygienische Entsorgung sorgen.

Das Dock ist so gestaltet, dass das Gerät ohne schweres Anheben platziert werden kann. Der Staubsauger selbst besitzt ein einfahrbares Teleskoprohr und ein flexibles Saugrohr, das schwer erreichbare Stellen unter Möbeln zugänglich macht. Nutzer können den Gerätestatus, den Füllstand des Staubbeutels sowie Wartungshinweise über die Roborock App einsehen und Reinigungspläne erstellen.

Leistung und Ausstattung

Das Herzstück des H60 Hub Ultra bildet ein 9-Zyklon-Staubabscheidungssystem, das Staub effizient von der Luft trennt. Dadurch sollen Filterverstopfungen verhindert werden und die Saugkraft bleibt auch bei längerem Einsatz konstant hoch. Diese Technologie soll besonders dann Vorteile bringen, wenn größere Mengen an Staub oder Tierhaaren aufgenommen werden.

Zum Lieferumfang gehören verschiedene Aufsätze, darunter eine motorisierte Mini-Bürste für Polstermöbel und Tierhaare, eine 2-in-1-Fugendüse für enge Bereiche und eine Bürste mit spezieller Anti-Verhedderungs-Technik.

Roborock bietet die H60-Modelle je nach Ausstattung zu Einführungspreisen zwischen 269 Euro (UVP: 349 Euro) und 359 Euro (UVP: 499 Euro) an. Mit dem Verkaufsstart sind die Geräte ab sofort im Handel und über den Onlineshop des Herstellers erhältlich.