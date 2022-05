Lockdown provoziert Unruhen beim Apple-Auftragsfertiger Quanta

Der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg berichtet von Unruhen in einem Werk des Apple-Auftragsfertiger Quanta in Shanghai. Hintergrund ist die Tatsache, dass sich Produktionsstätten von Quanta wie zahlreiche weitere Betriebe in Shanghai im strengen Lockdown befinden. Die von der chinesischen Regierung vorgegebenen Regeln sehen vor, dass die Beschäftigen die Arbeitsstätten nicht mehr verlassen, sondern auch Arbeitspausen und ihre Nachtruhe in speziellen Schlafstätten auf dem Firmengelände verbringen.

