Controller für HomeKit erweitert Funktionsumfang der Gratisvariante

Die für Mac und iOS-Geräte erhältliche Anwendung Controller für HomeKit bringt mit der aktuellen Version 5.13 neben verschiedenen Funktionserweiterungen auch Erfreuliches für Nutzer der kostenlosen Version der App. Mit den benutzerdefinierte Icons, Alias-Namen und der Möglichkeit zum Verstecken von Eigenschaften sind jetzt mehrere Funktionen, die zuvor eine Vollversion der App erfordert haben, kostenlos nutzbar.

Generell haben die Entwickler weiter an der Darstellung von HomeKit-Kameras in ihrer App gearbeitet. Das neue Design basiert im Wesentlichen auf dem Feedback von Nutzern, die Controller für HomeKit in besonderem Maß zum Kamera-Monitoring verwenden. So lässt sich innerhalb der allgemein verbesserten Ansicht der Live-Stream aller Kameras jetzt gleichzeitig starten und man hat ergänzend die Möglichkeit, einzelne Bildausschnitte über die Zoomfunktion zu vergrößern.

Darüber hinaus bringt das Update zahlreiche kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen inklusive der Optimierung der VoiceOver-Steuerung. Eine Übersicht aller mit dem Update verbundener Neuerungen haben die Entwickler hier veröffentlicht.

Bei den nun für alle Nutzer verfügbaren ehemaligen Pro-Funktionen handelt es sich um verbesserte Optionen mit Blick auf die allgemeine Darstellung in der App. So können jetzt alle Nutzer aus knapp 300 Symbolen wählen, um die Anzeige ihrer HomeKit-Geräte zu individualisieren. Zusätzliche Optionen diesbezüglich bietet die Möglichkeit zur Verwendung von Alias-Namen, die allerdings nicht allgemein in HomeKit, sondern lediglich in der Controller-App angezeigt werden.

Controller für HomeKit ist für Mac, iPhone, iPad und die Apple Watch optimiert und lässt sich kostenlos im App Store laden. Wer den Leistungsumfang der App auf alle Funktionen erweitern will, hat die Wahl zwischen dem Einmalkauf für 49,99 Euro und einem Abo zu monatlich 2,99 Euro oder 19,99 Euro pro Jahr.