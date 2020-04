Magenta SmartHome: Basisangebot ab sofort ohne Gebühren

Die Telekom hat ihre Lösung zur intelligenten Haussteuerung, Magenta SmartHome, überarbeitet. Das Angebot ist ab sofort ohne Gebühren mit unbegrenzten Features für die Haussteuerung nutzbar.

In der Magenta SmartHome-App lassen sich über die Menüpunkte „Regeln“ und „Szenen“ vernetzte Abläufe festlegen. Mit Magenta SmartHome ist dies nun kostenlos und ohne Einschränkungen möglich.

Die Telekom erinnert zudem daran, dass viele Kunden bereits eine Steuerzentrale zuhause haben – ohne es zu wissen. Jeder Speedport Smart Router der Telekom ist Magenta SmartHome-fähig und kann die smarten Geräte mit der Magenta SmartHome App steuern. Alternativ dient die Home Base 2 als Steuereinheit für alle vernetzten Geräte.

Die Nutzer können so viele individuelle Regeln und Szenen anlegen, wie sie brauchen. Regeln sind automatisierte Abläufe, die an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Nutzer können etwa in der App den Befehl erstellen „WENN es 7.00 Uhr ist, DANN fahre die Rollos hoch und schalte das Radio an“. Mit Szenen kann eine Vielzahl an Geräten gleichzeitig vernetzt werden. So sorgen etwa Lampen zusammen mit Rollos, dem Fernseher und der Musikanlage für die perfekte „Kinoabend“-Szene.