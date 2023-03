Little Snitch und PayPal rasseln aneinander

Solltet ihr aktuell mit der Frage konfrontiert sein, ob der Zahlungsdienstleister PayPal der richtige Partner für geschäftliche Transaktionen ist, dann dürfen wir kurz auf die Erfahrungen des in Wien ansässigen Software-Studios Objective Development Software GmbH (ObDev) aufmerksam machen.

This is insane. PayPal has restricted our business account because we have invoiced a license key containing the random letter sequence “ALEP”.

Now they ask us to provide an explanation of the reference to “Alep”.

If we don’t, they even threatened to close our account. pic.twitter.com/w0zckWB3wO

— Little Snitch (@littlesnitch) March 27, 2023