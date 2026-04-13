Little Snitch jetzt auch für Linux erhältlich

Die Netzwerküberwachungssoftware Little Snitch ist jetzt auch für Linux verfügbar. Das Programm soll nun auch Nutzern von Linux-Systemen dabei helfen, den Datenverkehr ihrer Anwendungen besser nachzuvollziehen und bei Bedarf zu steuern. Unter macOS gehört Little Snitch bereits seit Jahren zum Standard, wenn es darum geht, das Kommunikationsverhalten des Computers oder einzelner Anwendungen zu überwachen.

Little Snitch zeigt detailliert an, welche Programme eine Verbindung ins Internet herstellen und mit welchen Servern sie kommunizieren. Nutzer könnten einzelne Verbindungen blockieren oder zulassen und den Datenverkehr über einen längeren Zeitraum beobachten. Anders als auf dem Mac, wo Little Snitch als vollwertige App mit einer grafischen Benutzeroberfläche zur Verfügung steht, wird die Anwendung unter Linux über einen Webbrowser aufgerufen, kann sie dann jedoch als progressive Web-App speichern und verwenden.

Blocklisten und einfache Steuerung

Als zentrales Element zeigt Little Snitch unter Linux eine Übersicht, in der aktuelle und vergangene Verbindungen aufgelistet werden. Dort wird sichtbar, welche Anwendungen Daten senden oder empfangen und in welchem Umfang dies geschieht.

Die Verbindungen können mit wenigen Klicks unterbunden werden. Auch unter Linux unterstützt Little Snitch sogenannte Blocklisten, mit deren Hilfe sich einzelne Adressen oder Kategorien von Internetdiensten gezielt sperren lassen.

Technische Grenzen unter Linux

Anders als auf dem Mac stößt Little Snitch unter Linux jedoch früher an technische Grenzen. Die Anwendung könne zwar dabei helfen, unerwünschte Verbindungen zu erkennen oder zu unterbinden. Für den Schutz vor gezielten Angriffen sei die Software jedoch nur eingeschränkt geeignet. Einschränkungen der zugrunde liegenden Linux-Mechanismen können laut den Entwicklern dazu führen, dass nicht jede Netzwerkverbindung eindeutig einem Programm zugeordnet werden kann, insbesondere sei dies bei sehr hoher Auslastung der Fall.

Die Linux-Version von Little Snitch ist kostenlos erhältlich. Für die mit deutlich größerem Funktionsumfang ausgestattete Mac-Variante bezahlt man als Einzellizenz 59 Euro. Zuvor kann man die Software 30 Tage lang unverbindlich testen.