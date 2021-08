Little Snitch 5.3 mit mehr Übersicht im Netzwerk-Monitor

Der Netzwerk-Wächter Little Snitch bringt in der neu veröffentlichten Version 5.3 mehr Übersicht beim Blick auf den integrierten Netzwerk-Monitor. Hintergrundprozesse, die Teil des Betriebssystems sind, werden fortan unter dem Eintrag macOS Zusammengefasst. Will man sich die hier gebündelten Prozesse im Detail ansehen, lässt sich der „macOS-Ordner“ erweitern und zeigt alle darin gebündelten individuellen Prozesse.

In ähnlicher Weise kommt Little Snitch nach dem Update auf die aktuelle Version auch Entwicklern entgegen. Prozesse von Apple-Betriebssystemen, die innerhalb von Apples Xcode-Simulation laufen, werden in gleicher Weise zu einem Eintrag zusammengefasst. Ergänzend bringt Little Snitch in Version 5.3 verschiedene Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Little Snitch agiert nicht wie eine klassische Firewall, sondern legt umgekehrt ein besonders Augenmerk auf jene Internet-Verbindungen, die von auf dem Mac installierten Anwendungen aufgebaut werden. Auf diese Weise lassen sich Programme, die unerwünscht Informationen an externe Server übertragen ebenso erkennen wie möglicherweise vorhandene Schadsoftware.

Little Snitch lässt sich kostenlos testen. Die Vollversion ist zum Preis von 45 Euro bei den in Österreich ansäßigen Entwicklern der App erhältlich.