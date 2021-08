Experimentelles Apple-Logo als Hintergrundbild für Mac, iPhone und iPad

Apple hat die Ankündigung des neuen Apple Store Changsha mit einem netten Gimmick verbunden. Über die Webseite der neuen, und wohl in den nächsten Wochen auch offiziell öffnenden Apple-Filiale in der chinesischen Provinz Hunan lässt sich eine ansprechende Umsetzung des Apple-Logos als Hintergrundbild laden.

Insert

You are going to send email to