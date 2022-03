Linux für Apple-Prozessoren: Asahi Linux mit erster Alpha

Asahi Linux befindet sich nach Angaben der Entwickler in einer ganz frühen Phase und richtet sich aktuell ausschließlich an experimentierfreudige Entwickler und Power User. Diese können das System auf Macs mit M1, M1 Pro oder M1 Max installieren – der Mac Studio wird allerdings noch nicht unterstützt.

Die MacBook-Hardware von Apple und die Performance der M1-Prozessoren gepaart mit einer reinen Linux-Distribution – was es so nicht zu kaufen gibt, ist schon länger ein Laptop-Traum vieler Admins und Programmierer, die im Alltag eher weniger mit Mac- und iPhone-Apps zu tun haben.

