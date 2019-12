„Life is Strange 2“ für Mac und Linux erhältlich

Feral Interactive bietet das Adventure-Spiel „Life is Strange 2“ jetzt auch für Mac und Linux an. Der Titel war zuvor schon für Windows und Konsolen verfügbar. „Life is Strange 2“ ist in fünf Episoden unterteilt und knüpft an den 2015 erschienenen ersten Teil an, lässt sich aber auch unabhängig davon spielen.

Die Hauptprotagonisten sind das Brüderpaar Sean und Daniel. Als Spieler schlüpft man dabei in die Rolle des älteren Bruders Sean und beeinflusst durch seine Entscheidungen nicht nur den Spielverlauf, sondern auch die Entwicklung des jüngeren Geschwisterteils.

Nach einem tragischen Vorfall laufen die Brüder Sean und Daniel Diaz von zu Hause weg. Die Jungs flüchten aus Angst vor der Polizei, während sie sich mit Daniels neu manifestierter, telekinetischer Kraft – der Kraft, Dinge mit seinen Gedanken zu bewegen – befassen, in die Richtung der Heimatstadt ihres Vaters, Puerto Lobos in Mexiko.

Plötzlich ist der sechszehnjährige Sean für Daniels Sicherheit, Unterkunft und Verständnis von Richtig und Falsch verantwortlich. Während Daniels Kraft wächst, liegt es bei Sean, die Regeln festzulegen, nach denen sie leben. Halten sie die Kraft geheim oder nutzen sie diese, um ihnen auf der Reise zu helfen? Betteln, ausleihen oder stehlen? Sich an Familie wenden oder sich verstecken?

„Life is Strange 2“ ist direkt bei Feral Interactive sowie über Steam erhältlich, ihr könnt das Spiel wahlweise in Einzelepisoden zum Preis von jeweils 7,99 Euro oder als Komplettpaket für 39,95 Euro kaufen.