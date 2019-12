Gönnerhaft: Sky verbessert Entertainment Ticket und Cinema Ticket

Mit Blick auf die Anwender-Kommentare, die, wenn es um den Pay-TV-Sender Sky geht, fast immer einheitlich kritisch ausfallen, muss festgestellt werden: ein Großteil der Kunden hält den unterschiedlichen Sky-Angeboten offenbar ausschließlich wegen der exklusiven (Sport-)Inhalte die Treue.

In Sachen Design, Performance, Übersichtlichkeit, Oberfläche und Usability fluchen die zahlenden Abonnenten hingegen fast mit einer Stimme.

Eine Image-Problem, dem sich Sky heute mit einem gönnerhaften „Weihnachtsgeschenk für Sky Ticket Kunden“ eher tollpatschig annimmt.

So wurden Anwender des Entertainment Ticket und des Cinema Ticket nun für einen zweiten parallelen Stream freigeschaltet: „Mit nur einem Sky Monatsticket sehen Kunden die exklusiven Sky Programme auf zwei Geräten gleichzeitig“.

Kunden mit dem neuen Sky Sport Ticket, sowie Kunden mit einem Sky Supersport Tagesticket steht wie bisher ein einzelner Stream zur Verfügung.

Sky erklärt:

Mit diesem Weihnachtsgeschenk dürfte sich mancher Zwist ums richtige Unterhaltungsprogramm unterm Weihnachtsbaum in Wohlgefallen auflösen: Allen Sky Ticket Kunden mit einem Entertainment, Cinema oder Supersport Monatsticket stehen ab sofort zwei parallele Streams zur Verfügung – und das völlig ohne Zusatzkosten. Will heißen: Kunden können ihre Lieblingsprogramme von Sky nun auf zwei unterschiedlichen Geräten gleichzeitig genießen – beispielsweise Fußballfans in der Familie den berühmten Boxing Day der englischen Premiere League auf dem Fernseher, und Serienfans parallel die neuesten Folgen von „His Dark Materials“ auf dem Tablet oder Notebook.