„Lickable Menu Bar“ bringt den Glossy-Style von Tiger zurück

Mit der Mini-App Lickable Menu Bar will der Entwickler Honghao Zhang Nutzer bedienen, die schon längere Zeit mit dem Mac unterwegs sind und Lust auf ein dezentes Retro-Feeling haben. Die Anwendung macht nichts anderes, als die Optik der Menüleiste aus früheren Versionen des Mac-Betriebssystems zurückzubringen.

Konkret bietet die App derzeit drei verschiedene Alternativen für die Menüleiste von macOS Sequoia an. Der Name der App dürfte wohl auf das mit einem Glanzeffekt versehene Design der Menüleiste von Mac OS X Tiger zurückgehen. Tiger war mit der Versionsnummer 10.4 von 2005 an ganze zwei Jahre lang aktuell und erst Ende 2007 von Mac OS X Leopard abgelöst. Damals hat man für die Updates des Mac-Betriebssystems auch noch Geld bezahlt. OS X Tiger wurde seinerzeit zum Preis von 149 Euro angeboten.

Alternativ könnt ihr auch zur matten Optik von Mac OS X Mavericks zurückkehren. Diese Version des Betriebssystems war von 2013 bis 2014 aktuell. Zu guter Letzt gibt es noch die Option, auf das flache Menüleisten-Design von macOS Catalina zu setzen, das von 2019 bis 2020 aktuell war.

„Lickable Menu Bar“ lässt sich kostenlos im App Store laden und bedenkenlos ausprobieren. Die App fragt nach dem Start, für welches der angebotenen Designs man sich entscheiden möchte und fristet danach unbemerkt im Hintergrund ihr Dasein.

„Say No to Notch“ lässt die Notch verschwinden

Der gleiche Entwickler bietet mit Say No to Notch auch eine Lösung für Nutzer an, die ein aktuelles MacBook besitzen und sich an der schwarzen Einkerbung stören.

Für Ideal halten wir den Einsatz eines solchen Programms nicht, denn letztendlich verliert ihr dabei unnötig Bildschirmplatz. „Say No to Notch“ kann die Notch natürlich nicht tatsächlich verschwinden lassen, sondern täuscht dies nur vor, indem die Menüleiste ein Stück weit nach unten verschoben wird, sodass aus der ursprünglichen Einkerbung ein über die ganze Bildschirmbreite laufender schwarzer Balken wird.