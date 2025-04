Prime-TV: Startschuss für den linearen TV-Sender für Prime-Abonnenten

Abonnenten von Amazon Prime haben in Deutschland jetzt Zugriff auf den ersten Live-TV-Sender von Amazon. Der Kanal ist über den Live-TV-Bereich von Prime Video erreichbar und steht somit gleichermaßen beim Zugriff über den Webbrowser, als auch wenn man die Prime-Video-Apps von Amazon benutzt, auf allen unterstützten Endgeräten zur Verfügung.

Wenn ihr den Sender auf der Live-TV-Seite sucht, müsst ihr vermutlich ein wenig nach unten scrollen. Unter dem Namen „Prime“ reiht sich der Kanal im Programm-Guide von Prime Video bei uns unter den klassischen TV-Kanälen aber noch vor dem Freevee-Angebot von Amazon ein.

Aktuell läuft dort noch die Detektiv-Story „Eifersucht“. Um 16:20 Uhr folgt dann die Musik-Doku „P!nk: All I Know“ und für heute Abend hat Amazon die Premiere der neuen Staffel „LOL: Last One Laughing“ angekündigt.

Der neue Kanal bündelt Amazon zufolge Highlights aus dem Angebot von Prime Video in einem linearen TV-Programm und kann von Prime-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten genutzt werden. Amazon bezeichnet dieses Konzept als „das Beste aus zwei Welten“. So soll das kuratierte Unterhaltungsprogramm des Senders Prime-Mitgliedern mehr Orientierung bei der Auswahl der in Prime Video enthaltenen Titeln geben.

Mit Werbepausen muss man leben

Anders als bei Prime Video, wo man sich gegen einen Monatspreis von 2,99 Euro von der dort standardmäßig angezeigten Werbung freikaufen kann, ist dies bei dem neuen linearen TV-Sender von Amazon nicht möglich. Nutzer müssen sich darauf einstellen, dass das Programm rund um die Uhr immer mal wieder von Werbepausen unterbrochen ist. Wie gut oder schlecht dies integriert ist, wird sich nach ein paar Tagen zeigen.

Das für die Nutzung des neuen Kanals nötige Prime-Abonnement kostet derzeit entweder 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro für ein ganzes Jahr. Neben dem Zugriff auf Prime Video sind hier kostenlose Lieferungen sowie der Zugriff auf die Amazon-Angebote Prime Music und Prime Reading enthalten.