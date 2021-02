LibreOffice 7.1: Freies Bürosoftware-Paket aktualisiert

Wahrscheinlich landen wir mit unserem Versuche die Anwender der unterschiedlichen Bürosoftware-Pakete zu kategorisieren direkt im nächsten Fettnäpfchen, wollen unser Glück aber dennoch herausfordern: Grob unterteilen würden wir hier den durchschnittlichen Mac-Nutzer, der vor allem für private Dokumente auf Apples Standard-Applikationen Numbers, Pages und Keynote setzt.

Jetzt beim ersten Start: Die neue Design-Auswahl

Die, die sich für ihre (gut) bezahlte Arbeit mit Tabellen und Text-Dokumente herumschlagen müssen, setzten hingegen häufig auf die Office-Anwendungen der Microsoft 365-Familie. Eine Gruppe, in der sich auch die knallharten Excel-Fans zu Hause fühlen, für die es kein Problem gibt, das sich nicht irgendwie in einen Pivot-Table quetschen lässt.

Die dritte Gruppe teilt sich auf OpenOffice (bekannter) und LibreOffice (aktiver und häufiger aktualisiert) auf und ist vor allem in Non-Profit-Bereichen anzutreffen und in all jenen Branchen in denen Bürosoftware kein Geld kosten kann bzw. kein Geld kosten darf. Bürgerinitiativen, Kitas, Jugendclubs, Verein etc. pp.

Von der Community für die Community

Für eben jene Anwender, die alternativlosen Freunde der freien Open-Source-Lösungen, steht nun eine neue Version des Bürosoftware-Paketes LibreOffice zum Download bereit.

Wie üblich muss auch die neue Ausgabe 7.1 nach der Installation mit einer deutschen Sprachdatei versehen werden, damit LibreOffice fortan mit einer deutschen Oberfläche startet, anschließend jedoch versorgt euch die Freeware einem umfangreichen Werkzeugkoffer, der nur wenig Wünsche offen lässt.

Version 7.1 trägt den Zusatz „Community“ und macht damit klar, dass es sich um ein Release handelt, das nicht für den Einsatz in Unternehmen vorgesehen ist, sondern von der Community für die Community entwickelt wurde.

Deutsche Sprachdatei gesondert erhältlich

Lauffähig ab macOS 10.12, implementiert die neue Version mehrere neue Funktionen für Writer (LibreOffices Word) und CALC (LibreOffices Excel) sowie für LibreOffices DRAW und IMPRESS, die das eingebettete Video anspricht.

LibreOffice 7.1 ist 270 MB groß, das deutsche Sprachpaket bringt zusätzlich 23 MB auf die Waage.