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Video-Streaming und Sportrechte

He-Man ab Mittwoch bei Prime Video, WM 2030 bei MagentaTV
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Prime Video und die Deutsche Telekom haben am Montag neue Inhalte für ihre Streamingangebote angekündigt. Bereits ab Mittwoch zeigt Prime Video die Neuverfilmung von „Masters of the Universe“. MagentaTV blickt weiter voraus und hat sich die Medienrechte an der Fußball Weltmeisterschaft 2030 gesichert.

He-Man kehrt als Realfilm zurück

„Masters of the Universe“ ist ab 22. Juli weltweit bei Prime Video verfügbar. Regie hat Travis Knight geführt, der die Geschichte um He-Man als Realfilm neu erzählt. Im Mittelpunkt steht Prinz Adam, der nach 15 Jahren in seine Heimat Eternia zurückkehrt. Das Schwert der Macht weist ihm den Weg in ein Königreich, das inzwischen von Skeletor beherrscht wird.

Gemeinsam mit Teela und dem „Man-at-arms“ Duncan versucht Adam, seine Familie und Eternia zu retten. Dabei muss er sich seiner Rolle als He-Man stellen. Die Handlung greift damit zentrale Figuren und Konflikte der von Mattel geschaffenen Marke auf, ordnet sie aber in eine neue Filmgeschichte ein. Kinostart der Neuverfilmung war am 4. Juni.

Alle 104 Spiele der WM 2030 bei MagentaTV

Die Deutsche Telekom hat die Medienrechte an der Fußball Weltmeisterschaft 2030 erworben. Damit sollen alle 104 Begegnungen des Turniers bei MagentaTV zu sehen sein. Wie viele Partien ausschließlich dort übertragen werden und welche Spiele möglicherweise an andere Sender weitergegeben werden, geht aus der Mitteilung noch nicht hervor.

Das Turnier findet vom 8. Juni bis 21. Juli 2030 statt und markiert das hundertjährige Bestehen der Fußball Weltmeisterschaft. Erstmals verteilen sich die Spielorte auf drei Kontinente. Spanien, Portugal und Marokko richten den größten Teil des Wettbewerbs aus. Hinzu kommen Begegnungen in Uruguay, Paraguay und Argentinien. Insgesamt nehmen 48 Nationalmannschaften teil.

Magentatv Wm 2030

Für MagentaTV ist der Rechtekauf Teil einer längerfristigen Fußballstrategie. Die Telekom hatte zuvor bereits die Übertragungsrechte für die Europameisterschaft 2028 erworben. Bei diesem Turnier zeigt MagentaTV alle 51 Spiele, darunter 17 Begegnungen exklusiv. Mit der Europameisterschaft 2028 und der Weltmeisterschaft 2030 bindet die Plattform zwei aufeinanderfolgende große Fußballturniere an ihr Angebot.
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20. Juli 2026 um 17:52 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Sehr gut, dass damit alle Spiele bei einem Dienst liegen und man nicht mehrere Abos benötigt. Jetzt bitte auch bei der 1. Bundesliga so.

  • Bitte ergänzt noch, dass noch nicht entschieden ist ob 48 oder sogar 64 Mannschaften teilnehmen werden.

  • Bitte guckt euch He man nicht an. Das ist das schlechteste seit Jahren.

  • Leider gab es wohl nicht nur bei mir Probleme mit dem Ton im Zusammenhang mit Apple TV.

  • Hatte dieses Jahr Magenda gebucht . Die WM hat enttäuscht durch Kommerz, Ausrichterland USA, Regelbruch, Fifa, Trinkpausen u. a. Wenn das so bleibt, ist die Fußball WM für mich gestorben und damit ein Magenda Abo unnötig. Sollten diese Machenschaften dann die CL oder sogar die Bundesliga sabotieren, ist das für mich der Todesstoß für diesen Sport.

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